E’ iniziata la rimozione delle postazioni del “Bike Sharing” ad Andria, progetto che da anni è stato di fatto accantonato da Comune e cittadini. Postazioni divenute fantasma e danneggiate, in alcuni casi rappresentavano anche un pericolo per l’incolumità pubblica. Il “Bike Sharing” sul quale pende ancora un finanziamento da circa 250mila euro sarà convertito in una nuova iniziativa sostenibile. Dal Ministero è arrivato il via libera alla rimodulazione di quel finanziamento per il nuovo progetto, così che non vada perduto.

Le due velostazioni (che costeranno 80mila euro a testa) verranno poste nella zona delle scuole, in via Paganini, ed in prossimità della stazione di Andria Sud. Altro step, sempre da 80mila euro, il “Bike to Work”.

Progetti che, nelle intenzioni dell’Amministrazione andriese, troveranno attuazione nel 2023. Intanto il primo obiettivo raggiunto è quello della rimozione delle vecchie stazioni.

