Il ritratto della donna nella società secondo Federico II di Svevia. La grande considerazione che l’imperatore nutriva nei confronti del “gentil sesso” è ancora oggi testimoniata da serie di norme avveniristiche, giuridicamente emancipate per l’epoca, a tutela del mondo femminile. Sono quelle contenute nel “Liber Augustalis”, una raccolta di leggi promulgate nel 1231, e adottate dal sovrano durante il suo regno.

Se ne è discusso questa mattina, a Castel del Monte, nel corso di un incontro organizzato nell’ambito della Giornata Internazionale della Donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, e in occasione della quale, anche nel maniero federiciano, come altri siti culturali della Direzione Regionale Musei di Puglia, è stato previsto l’ingresso gratuito per le visitatrici.

Un momento di approfondimento, aperto agli studenti, per riflettere sulla concezione della donna in età medievale, e in particolare sul pensiero di Federico II, che con il “Liber Augustalis” introduce per la prima volta il concetto di dignità sessuale.