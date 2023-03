Nuova seduta di Consiglio Comunale il 13 marzo, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare il seguente odg:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n. 1);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Realizzazione di una struttura sanitaria in ambito ambulatoriale ubicata in abitato di Andria alla Via Paganini in zona F2 del vigente PRG. Approvazione schema di convenzione. (Prot. n. 0108302 del 15.12.2022).

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra Prefettura – U.T.G. di Barletta Andria Trani, Questura di Barletta Andria Trani, Comune di Andria per lo svolgimento da parte del Comune di Andria delle funzioni di stazione appaltante. (Prot. n. 0020910 del 06.03.2023).

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni – Approvazione (Prot. n. 0017172 del 22.02.2023).

5) Rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2021, avente ad oggetto: “Concessione a titolo gratuito di un’area di proprietà comunale per la nuova sede della Compagnia dei Carabinieri di Andria. Modifica al “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021/2023” (Prot. n.. 0021246 del 06.03.2023).

6) Rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2022, avente ad oggetto: “Cessione a titolo gratuito di un’area di proprietà comunale per la nuova sede della Compagnia della Guardia di Finanza”. (Prot. n. 0021248 del 06.03.2023).

7) Dichiarazione ESISTENZA di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell’opera abusiva realizzata sul fondo sito alla c.da Monachelle, censito al C.T. al fg. 15 p.lla 316 (Prot. n. 0017286 del 22.02.2023).

8) Dichiarazione ESISTENZA di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell’opera abusiva realizzata sul fondo sito alla Contrada Petrarelli o Lamapaola, censito al C.T. al fg.33 p.lla 236 (Prot. n. 0017288 del 22.02.2023).

9) Dichiarazione ESISTENZA di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell’opera abusiva realizzata sul fondo sito alla via Santa Lucia, censito al C.T. al fg. 198 p.lla 327 ( Prot. n. 0017291 del 22.02.2023).

10) Dichiarazione INESISTENZA di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell’opera abusiva realizzata sul fondo sito alla via Don Riccardo Lotti n. 125, censito nel C.T. al fg. 197 p.lla 1083 (Prot. n. 0017294 del 22.02.2023).

11)) Ordini del Giorno (n. 3).

INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE (n. 1)

1) Efficacia retroattiva eliminazione TOSAP – Donatella Fracchiolla – prot. n. 0016587 del 21.02.2023;

ORDINI DEL GIORNO (n. 3)

1) Contrarietà allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in zone di mare previsto dal Decreto cd. Decreto Energia – presentato dai Consiglieri: Michele e Vincenzo Coratella (Prot. n. 0004346 del 17.01.2023).

2) Mozione urgente di iniziative finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dal traffico – presentato dai Consiglieri: Losappio – Leonetti – Maiorano – Farina – Sgarra (Prot. n. 0018228 del 25.02.2023).

3) Autonomia Regionale Differenziata – presentato da PD – ABC – Andria LAB – FUTURA (Prot. n. 0020312 del 02.03.2023)

I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.