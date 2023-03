La Caritas Diocesana di Andria in collaborazione con l’associazione Camminare Insieme, ha organizzato per sabato 11 Marzo alle ore 17,30 presso il Museo Diocesano “San Riccardo” (via De Anellis, 48 – Andria) una conferenza sul tema “C’è un posto anche per me? – L’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità”.

Relazionerà sul tema la dott.ssa Monica Berarducci esperta a livello nazionale sulla tematica, attualmente Responsabile dell’Osservatorio del mondo del lavoro per l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

L’incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, si inserisce all’interno del progetto Campo di Fragole, avviato dalla Caritas in quest’anno 2023 grazie ai fondi CEI 8×1000 destinati agli interventi sociali. L’obiettivo generale del progetto sarà quello di avviare al lavoro alcuni ragazzi con disabilità intellettive. Un processo che richiede la presenza di operatori specializzati, che opportunamente formati, dovranno mettere in atto un piano di azioni individuali per favorire lo sviluppo di autonomie necessarie affinché il soggetto destinatario possa essere incluso in un contesto lavorativo opportunamente individuato.

Questo progetto si pone in prosecuzione alle diverse iniziative in cui la Caritas ha promosso l’orientamento al lavoro, attraverso tirocini, stage, corsi di formazione professionale e per l’autoimprenditorialità.

L’incontro di sabato 11 sarà l’occasione per presentare le azioni che con il progetto Campo di Fragole si proporranno alla comunità civile ed ecclesiale, alcune tra queste già avviate. In particolare si vuole iniziare a proporre un’attenzione specifica nell’ambito lavoro e disabilità, dove purtroppo i giovani diversamente abili sono esclusi a seguito di una concezione di fondo che preferisce la via dell’assistenzialismo (più facile ma poco inclusiva) a quella dell’impegno che deve coinvolgere tutti: famiglie di provenienza, associazioni di riferimento, impresa ospitante, rete locale.

A margine dell’appuntamento di sabato prossimo, a partire da domenica 12 marzo si avvierà il corso di formazione base per operatori “L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva” coordinato proprio dalla dott.ssa Berarducci. L’iniziativa è rivolta a quanti operano nel campo della disabilità come accompagnatori di giovani in età lavorativa, operatori che grazie a questa formazione potranno acquisire quelle competenze necessarie rendere operative le finalità del progetto “Campo di Fragole”.