Due soddisfacenti vittorie per il Team Sgaramella sono giunte dalle prestazioni mostrate da Scarpa Tommaso e De Ruvo Giuseppe in occasione della “Sfida Puglia-Campania”. In terra partenopea, entrambi i pugili della scuola andriese sono riusciti ad imporsi conquistando la vittoria per verdetto dei giudici.

«Lo staff Cse Sgaramella si congratula con propri atleti, ringraziandoli per l’impegno profuso nella disputa di questa competizione a squadre. Continuiamo a crescere, con umiltà e costanza: due ingredienti fondamentali per costruire carriere ricche di successi», si legge in una nota.