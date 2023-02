Continua il percorso in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù per i circa 150 giovani della Diocesi di Andria che dal primo al sei agosto saranno a Lisbona insieme a 400mila ragazzi provenienti da tutto il mondo per un’esperienza che si ripete ormai dal 1985 grazie all’intuizione di Giovanni Paolo II di istituire una giornata per ritrovarsi non solo a livello parrocchiale e diocesano, ma a livello mondiale.

Il primo incontro in preparazione all’esperienza per i giovani della Diocesi di Andria si è tenuto lo scorso 27 gennaio presso la parrocchia Sant’Andrea Apostolo e ha visto la partecipazione di giovanissimi di varie comunità parrocchiali guidati da don Vito Zinfollino e l’equipe di Pastorale giovanile.

Il prossimo appuntamento si terrà oggi, 23 febbraio 2023 presso la parrocchia Santa Maria Vetere, ad Andria e vedrà la partecipazione di quei ragazzi che hanno scelto di cogliere un’opportunità di crescita e formazione a livello mondiale.