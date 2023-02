L’Assessorato alla Bellezza ricorda che il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, cui la città di Andria ha aderito il 17 Novembre 2022 con delibera di Giunta Comunale n.210, ha organizzato una marcia che si terrà questa notte.

«Tutte le città e le realtà aderenti – sottolinea l’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari – sollecitate dal profondo appello pronunciato da Papa Francesco all’Angelus del 2 ottobre 2022 “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili”, il 26 Novembre 2022 si sono riunite per un momento di profondo confronto e dialogo volto a tracciare la strada per alimentare percorsi di cura, di pace e tutela dei diritti umani».

La città di Andria partecipa quindi alla “Marcia Perugia-Assisi” di notte contro tutte le guerre” con una delegazione guidata dall’Assessora Di Bari.