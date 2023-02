Una ripresa di attività agonistica con ottimi risultati per la Dynamik Karate di Andria. La prima gara, svolta a Noicattaro dai piccoli iscritti negli scorsi giorni ha prodotto diversi podi e l’ultima, svolta proprio ieri, 19 febbraio 2023, con otto medaglie ottenute su dieci atleti iscritti.

Per la categoria ragazzi primo posto per Monterisi Mattia, Souilah Muayed al secondo posto e Quacquarelli Davide terzo classificato. Primo posto anche per Liso Matilde e Simone Alessia, seguite da Pomarico Gianmichele per la categoria esordienti. Secondo posto per Mosca Riccardo della categoria senior insieme a Prastina Samuele della categoria cadetti.

Ottimi risultati per il centro sportivo che opera ormai sul territorio da oltre 20 anni con corsi di karate e aikido con tecnici federali e qualificati.