Le elezioni svoltasi nei circoli Pd della Bat nella giornata di domenica 12 febbraio, hanno sancito la vittoria schiacciante di Lorenzo Marchio alla segreteria provinciale Bat del Partito Democratico con ben 1121 voti ottenuti a fronte dei 516 rivolti a Nicola Ventura, mentre ad Andria sono stati registrati 451 voti per Marchio e 213 per lo sfidante Ventura.

“Al dì là del mero risultato elettorale, sento di ringraziare i tanti iscritti che hanno voluto prendere parte a queste elezioni per porteranno alla scelta del nostro prossimo segretario nazionale. E’ un momento importate per il Partito Democratico, che dopo le votazioni del 25 settembre ha inteso riprendere un cammino fatto di determinazione, voglia di riscatto e soprattutto capace di riprendere il dialogo con la base, per troppo tempo trascurata. Abbiamo tutti compreso come sia necessario riallacciare i contatti con il territorio, con le sue esigenze, le sue aspettative ma anche con quelle che sono le sue peculiarità e, per una provincia quale Barletta Andria Trani, sono tante, penso al turismo, all’agricoltura, all’artigianato. Desidero in questo momento, rivolgere il mio saluto a quanti si sono prodigati incessantemente affinché si addivenisse a questo risultato, che pur avendoci visti rivolti al confronto, sia pure aspro.

Rivolgo un ringraziamento particolare ai circoli cittadini, ai neo eletti segretari Gianni Addario, Cosimo Bruno, Antonio Giannitti, Donato Piccininno, Antonio Bruno, Ruggiero Laruccia e Michele Bevilacqua, ai consiglieri regionali Caracciolo e Ciliento, al supporto fornito dai Sindaci del territorio, agli amici della Commissione elettorale provinciale e comunale e se mi consentite al fraterno amico Lilly Di Fazio, che non mai fatto mancare il suo autorevole quanto importante sostegno.

Ha vinto la mozione di Stefano Bonaccini, forte delle idee e del programma presentato ma sono convinto che con l’apporto degli autorevoli amici che hanno sostenuto gli altri candidati sapremo essere la squadra che saprà imprimere la tanto attesa svolta nella politica del Partito Democratico. E’ tempo adesso, dopo il dibattito che ci ha accompagnato in queste settimane e che ha fatto emergere i nostri punti di vista, che le nostre diversità possano diventare peculiarità capaci di portarci ad essere indispensabili per il futuro dell’amata Italia. Una nuova stagione ci attende.

Il mio impegno sarà quello di lavorare gomito a gomito con i segretari dei circoli cittadini, per riprendere insieme il ruolo da protagonista che il Partito Democratico ha avuto nella storia del nostro Paese, vera forza progressista, democratica e pluralista”, conclude il neo Segretario provinciale Lorenzo Marchio.