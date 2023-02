Tutto fermo o quasi a 10 anni fa. A spiegare la situazione sul nuovo ospedale di Andria è stato un incontro organizzato dalla parlamentare del territorio l’On. Mariangela Matera con l’intervento del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Ventola e l’On. Benedetto Fucci già segretario della commissione sanità della Camera. Una serata in cui però c’è stata una grande assente e cioè l’Azienda Sanitaria Locale BT che era stata invitata a presenziare proprio per cercare di dare riferimenti tecnici al problema essendo ente appaltatore dei lavori. La Direttrice Generale Tiziana Dimatteo non ha partecipato così come un eventuale suo delegato. Tra le altre cose l’incontro, moderato dal giornalista Roberto Straniero, nelle intenzioni degli organizzatori non era un evento di area politica bensì un vero e proprio stimolo alla discussione su di un tema particolarmente sentito da tutto il territorio per una necessità reale.

Al momento mancano ormai i famosi 150 milioni di euro con un progetto che ha ricevuto tutte le prescrizioni dei 23 enti interferenti sull’area scelta per il cantiere in contrada Macchie di Rose e per cui si attendeva entro l’autunno scorso il bando di gara per i lavori.

Il blocco al momento risiede secondo il Consigliere regionale Ventola soprattutto su scelte politiche indirizzate verso altri territori.

Secondo l’On. Matera comunque il Governo sta facendo il possibile per la sanità incrementando anche gli stanziamenti dopo il periodo Covid. Questo nel tempo potrà essere sicuramente utile per una serie di fattori sino a quello infrastrutturale.

Il servizio su News24.City.