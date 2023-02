Inclusione e partecipazione per uno sport che coinvolge davvero tutti: si tratta del baskin, una alternativa al tradizionale regolamento della pallacanestro che vede la presenza in squadra di atleti normodotati e con disabilità. Una realtà nata a Cremona e che negli anni si è diffusa in quasi tutta Italia, tra le squadre, anche quella costituita ad Andria qualche anno fa grazie ad un bel gruppo di ragazzi ed all’impegno dell’Atletica Andria come ci spiega il capitano della squadra Gianvito Giorgio.

Una possibilità di partecipazione a 360° che ha preso il via ufficialmente nel pomeriggio di ieri con la presentazione della squadra senior e la consegna delle divise agli atleti nella sala giunta del comune di Andria e che ora permetterà ai ragazzi di confrontarsi e gareggiare anche a livello regionale a partire da sabato prossimo a Trani.

Obiettivo prioritario per il coach, Elisa Matera, anima di questo progetto, è quello di permettere ai ragazzi di divertirsi e socializzare.

Presenti anche il sindaco, Giovanna Bruno e l’assessore allo sport, Daniela di Bari.

