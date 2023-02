Pochi giorni all’avvio del progetto “Attiva…MENTE Impariamo”, finalizzato a integrare e

potenziare le aree disciplinari di base.

C’è grande fermento intorno all’iniziativa, che coinvolgerà alunni e docenti sia della primaria

che della secondaria di primo grado.

Sei i moduli formativi della durata di 30 ore progettati e finanziati:

1.“Matto per gli scacchi”- Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica

(STEM)-scuola primaria – classi terze

2.” Il kamishibai racconta…” -Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua

italiana) – scuola primaria-classi seconde

3. “Coding Generation” – Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di

informatica)- scuola primaria -classi quarte

4. “Orto circuito” – Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità

ambientale, alla legalità, alla cittadinanza attiva) – scuola primaria – classi quinte

5. “Cogito, ergo sum” – Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua

italiana/laboratorio di avviamento allo studio della lingua latina) – scuola secondaria –classi

terze

6. “Il giardino degli dei: tra alberi secolari e piante erbacee” -Competenza in materia di

cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla cittadinanza attiva) – scuola secondaria –classi seconde.

Varie le metodologie didattiche innovative programmate, volte a promuovere l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni.

I moduli didattici saranno svolti sia in setting di aula flessibili e modulari sia in contesti di tipo esperienziale e immersivo,favorendo la sinergia della nostra scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

“Imparare, crescere, sognare” il motto della nostra scuola, principio ispiratore del nostro

“essere e fare scuola”, sempre presente, sempre attuale…