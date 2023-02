Un doppio evento per celebrare le nuove attività agonistiche del 2023. Il PalaBorgia di Barletta ha ospitato un doppio evento di Taekwondo Itf organizzato dalla società Federico II. Ben 400 atleti, di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, hanno affrontato l’esame di grado, davanti a circa 1500 spettatori che hanno riempito la struttura barlettana, in un tripudio di sorrisi e applausi. Sette le società coinvolte nell’appuntamento di Barletta, ognuna delle quali ha portato i propri atleti all’esame di grado. Oltre alla Federico II di Barletta, erano presenti gli atleti della Reasport Wellness Canosa, del Team Pistillo Spinazzola e Minervino, del Yul-Gok Team Margherita di Savoia, del Coreanteam Trinitapoli, del Reevenge Andria e della Hb Center Andria. L’occasione è stata propizia anche per la Fit Sport Italia, con il tecnico della nazionale Giuseppe Lanotte che ha selezionato 33 atleti del Sud Italia, che andranno a formare una parte del Team Italia ai campionati Europei in programma a Jesolo dal 17 al 24 aprile.

“Ormai ci siamo messi alle spalle il periodo covid – spiega il presidente Fit Sport Italia e vice presidente Federazione Europea Taekwondo Itf, Ruggiero Lanotte -. Abbiamo ripreso l’attività a pieno ritmo, riscontrando una notevole partecipazione. Il movimento è in evidente crescita, il maggior numero di atleti porta inevitabilmente ad una maggiore qualità nella disciplina agonistica, in previsione degli Europei di aprile. La prima iniziativa dell’anno ha riscosso consensi, e mi preme ringraziare l’amministrazione comunale di Barletta per l’attenzione mostrataci, non solo nel mettere a disposizione il palazzetto dello sport. Ci sono tutti i presupposti che questo anno possa regalarci tante soddisfazioni”.