I video sono più eloquenti di molteplici parole: nell’ala di competenza della Provincia BAT dell’Istituto IPSIA “Archimede” di Andria in via Barletta piove nei corridoi ogni qualvolta c’è cattivo tempo. Bacinelle e muri completamente sgretolati accompagnano la regolare attività in alcuni punti della struttura. La denuncia arriva direttamente da alcuni studenti e genitori particolarmente preoccupati per questa situazione in una struttura, al centro di numerosi contenziosi tra proprietà e Provincia BAT, ma per cui la manutenzione ordinaria è di competenza sempre dell’ente provinciale.

Tra le altre cose basta farsi un giro attorno alla struttura per comprendere che l’incuria sia senza dubbio alla base dei problemi dell’istituto visti i canali di scolo completamente otturati da rifiuti ed erbacce. Senza entrare nel merito della situazione difficile delle Province in tutta Italia e del contenzioso tra la ditta proprietaria dell’immobile e l’ente, di cui ci siamo ampiamente occupati, c’è però da segnalare quantomeno un elemento che non può passare inosservato: la BAT, infatti, ha partecipato ed ottenuto un importante finanziamento su ben 19 lotti da dividere in tutte le scuole superiori del territorio grazie ad un bando europeo Next Generation. Tra tutti i lotti, però, manca completamente l’IPSIA e, soprattutto, otto lotti su 19 sono andati deserti con conseguente allungamento delle procedure per i lavori stessi. Al momento non sono previsti o già finanziati interventi di altra natura in quel plesso scolastico. Di conseguenza si attenderà una prossima pioggia per veder nuovamente l’acqua scorrere copiosa nei corridoi e per le scale della scuola finchè non ci sarà qualche problema ben più serio per cui dover intervenire. Quello è un istituto scolastico, è bene ricordarlo a tutti noi, con ragazzi e docenti che ogni giorno animano aule e corridoi.