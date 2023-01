Il “via libera” della Corte dei Conti al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria, fa tirare un naturale sospiro di sollievo, e non solo alla civica amministrazione ed all’intera comunità locale.

«E’ inutile nascondersi dietro ad un dito – commenta l’amministratore unico di Andria Multiservice, Antonio Griner -. In caso di un’eventuale rigetto del Piano da parte dei giudici contabili, il contraccolpo non sarebbe stato indolore per tanti, in primo luogo per la Municipalizzata che presiedo. Ci saremmo infatti trovati probabilmente a valutare un serio e drastico ridimensionamento dell’organico, con evidenti ripercussioni non solo sullo stato occupazionale ma anche sul piano delle molteplici attività aziendali. Ciò non è avvenuto – grazie alla solerzia ed all’instancabile impegno profuso dal sindaco, Giovanna Bruno, dalla sua coesa compagine amministrativa e dal Settore Finanziario del Comune – per cui oggi possiamo tirare un autentico sospiro di sollievo e di fiducia nel percorso intrapreso”.

“ Andria Multiservice – ha continuato Griner – e tutti i lavoratori della Municipalizzata, possono dunque guardare con rinnovato e giustificato ottimismo al proprio futuro lavorativo a breve ed a medio termine. Naturalmente questo segnale positivo non dovrà essere assolutamente motivo di minimo rilassamento, tutt’altro. Invito invece tutti i dipendenti dell’Azienda, resi più sereni dalla buona notizia, a raddoppiare per quanto possibile gli sforzi e le energie, per far sì che la comunità locale possa avvertire con soddisfazione un sensibile cambio di passo della Multiservice.

Questo – ha concluso Griner – è assolutamente necessario perché le incombenze e le emergenze quotidiane sono molteplici ed a noi spetta il gravoso compito di assolverle con tempismo e diligenza nell’interesse precipuo di tutti i cittadini andriesi».