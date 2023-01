Riportiamo di seguito la nota dell’assessore alla Polizia Locale, Pasquale Colasuonno, in occasione di San Sebastiano:

«Carissimi agenti, ogni anno la festa di San Sebastiano è il momento migliore per ritrovarci tutti e per provare a fare il punto sull’anno appena passato.

Quest’anno oltre che in qualità di Assessore alla Sicurezza sono qui per portare i saluti della Sindaca, impossibilitata ad esserci per impegni improrogabili, e di tutta l’Amministrazione.

Non mi dilungherò sullo specifico dei dati riguardati le attività del 2022, il Comandante potrà essere molto più preciso di me, come del resto ciascuno di voi conosce meglio del sottoscritto gli aspetti peculiari del proprio lavoro.

Ci tengo però a fare una considerazione generale su ciò che negli ultimi mesi è stato fatto, e sui suoi effetti sulla città.

In particolare vorrei porre l’attenzione sul fatto che pian piano fra i cittadini sta passando l’idea che il lavoro della Polizia Locale non sia solo un lavoro punitivo nei confronti di infrazioni e trasgressioni, ma anche preventivo nei confronti di comportamenti scorretti, incidenti e reati ambientali.

Credo cioè che se pur lentamente stia passando l’idea che il corpo della Polizia Locale è un corpo dalla parte dei cittadini, non contro di essi. Questo mi sembra un bel cambio di passo che personalmente ho molto caldeggiato fin da inizio mandato, e non posso che essere contento del fatto che in qualche modo stia avvenendo.

Ovviamente il merito più grosso di questo cambio di percezione è vostro. Voi che quotidianamente siete per le strade e siete forse la principale interfaccia dell’Amministrazione con la cittadinanza. Di questa voglia di tendere sempre verso il meglio, e di riuscire a tenere insieme tutti gli aspetti del vostro lavoro, vi ringrazio.

Sappiamo tutti che alcuni andriesi hanno una rapporto problematico con la legalità, e spessissimo tutti parliamo della necessità di un cambio di mentalità a livello generale. Ecco, questo cambiamento può avvenire, a mio avviso, solo se la sicurezza inizia ad essere percepita come un bene comune, qualcosa da incrementare a beneficio di tutta la comunità. In questo caso voi agenti sareste gli alfieri di questo bene, da rispettare e incoraggiare.

La meta è ancora lontana ma un primo passo è stato fatto e, come diceva qualcuno, “il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei”. Come spesso ripete la nostra Sindaca, allora, “andiamo avanti”, passo dopo passo».