Sei gestioni tecniche in un anno e mezzo. Sono quelle che si sono alternate sulla panchina della Fidelis Andria dal ritorno in Serie C, datato estate 2021. Numeri che testimoniano una costante (e sin qui infruttuosa) ricerca di equilibrio, societario e sul campo, che ha fatto rima nella scorsa stagione e in quella in corso con l’affannosa rincorsa alla salvezza. Bruno Trocini, 48enne di Cosenza con esperienze nel girone C tra Rende, Virtus Francavilla e Potenza, è il profilo scelto per prendere il posto di Diaw Doudou, sollevato dall’incarico dopo aver totalizzato un solo punto nelle ultime sei partite di campionato, nove in totale nelle 11 partite alla guida della Fidelis. Trocini è il terzo allenatore di un’annata che vede al momento il team biancoazzurro all’ultimo posto, a -1 dalla coppia Viterbese/Messina, e che è stata avviata con Mirko Cudini in panchina. L’ex allenatore del Campobasso, scelto in estate per griffare un progetto tecnico definito “a medio-lungo termine”, è stato esonerato a inizio novembre dopo 11 turni con la squadra a quota 7 punti.

Tre sono state anche le guide che si sono alternate sulla panchina della Fidelis nella stagione 2021/22, quella conclusa con la permanenza nella categoria ottenuta solo nei playout contro la Paganese. In principio era toccato a Gigi Panarelli, anello di congiunzione con la squadra che aveva conquistato la finale playoff e il successivo ripescaggio dalla D alla C nell’annata sportiva precedente. Esonerato dopo otto giornate e con cinque punti all’attivo, era stato sostituito da Ciro Ginestra. Il rapporto con quest’ultimo era stato interrotto a inizio febbraio dopo il ko casalingo contro il Campobasso e la contestazione della tifoseria, con la squadra affidata al duo formato da Nicola Di Leo e Vito Di Bari, firmatari di una sofferta salvezza e congedati a fine stagione.

Inversamente proporzionale al numero di allenatori è quello dei punti raggranellati sul campo. Su 58 partite di regular season giocate dal ritorno in C – non sono incluse nel calcolo quelle contro il Catania, invalidate dal giudice sportivo, e le due valide per lo spareggio salvezza – la Fidelis ne ha vinte appena 9, di cui 6 nella scorsa stagione e 3 in quella in corso, con 19 pareggi e 30 sconfitte, segnando 43 reti e incassandone 75. E non va meglio se si prendono in considerazione i direttori sportivi che si sono alternati in biancoazzurro: sono già quattro da luglio del 2021 ad oggi. Dopo Alessandro Degli Esposti, Pasquale Logiudice e Sandro Federico, ora tocca a Mariano Fernandez. A lui e a Trocini, coppia che ha già lavorato con ottimi risultati a Francavilla Fontana, il compito di invertire la rotta e dare alla Fidelis quella stabilità tecnica che nell’ultimo anno e mezzo non si è praticamente mai palesata.