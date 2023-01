Svelati questa mattina i rendering del nuovo mercato ortrofrutticolo di Andria che sarà trasferito in maniera definitiva da via Barletta, attuale sede, a viale della Costituzione nella zona Pip della città. L’occasione è stata questa mattina la consegna dell’area di proprietà comunale alla Ferrotramviaria ed al Consorzio Integra che si occuperà materialmente dei lavori. Un progetto nato nell’ambito dell’interramento della ferrovia nell’abitato della città visto che il mercato ortofrutticolo è una interferenza alla corretta prosecuzione delle opere di scavo confinando proprio con la tratta. Un progetto che ha subito un iter comunque rapido di circa due anni e che permetterà di veder realizzata un’opera moderna con circa 20 box tutti coperti ed una galleria commerciale centrale, uffici e punto ristoro, oltre ad un ampio spazio esterno in cui vi saranno parcheggi ed indipendenza per ognuno degli operatori ortofrutticoli.

L’idea era nata per trasferire il mercato in via transitoria ma grazie all’interlocuzione costante da parte dell’Amministrazione Comunale con la Regione Puglia si è arrivati ad una soluzione definitiva con il finanziamento da quasi 4 milioni di euro nato attraverso alcune economie sul progetto di interramento. La struttura, tecnicamente, sarebbe dovuta essere in acciaio ma con il caro prezzi si è scelto di virare su di una struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Tra un mese e mezzo i pezzi della struttura potrebbero già esser pronti. Economia e tempi con circa otto mesi previsti per chiudere le opere almeno del primo stralcio che prevede oltre il 90% delle opere tra cui una quasi totale indipendenza energetica. Sono affidate ad un secondo stralcio solo alcune opere accessorie che andranno a migliorare l’automazione e l’esterno della struttura e per cui il Comune è già all’opera per trovare ulteriori fonti di finanziamento.