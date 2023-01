Una rete per il malato oncologico, riabilitazione orientamento e accompagnamento ai servizi 2023. Sarà questo il progetto del FAVO che per la prima volta consentirà al Calcit di Andria di attivare tre posti di servizio civile universale a partire da quest’anno. Qualche giorno fa la pubblicazione del bando per la selezione dei giovani volontari da impiegare nei progetti in tutta Italia, oltre 70mila operatori. Entro le 14 del 10 febbraio, invece, la scadenza delle iscrizioni solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it) indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto scelto.

«E’ un ulteriore salto di qualità nella crescita sul territorio del Calcit – ha spiegato il Presidente il Dr. Nicola Mariano – avremo tre giovani che potranno occuparsi in modo specifico del progetto di rete per i malati oncologici che si incastra alla perfezione con il progetto de La Grande C che stiamo portando avanti ormai da due anni. Un salto di qualità che sarà soprattutto per l’assistenza ai tanti malati oncologici che seguiamo costantemente. Un salto di qualità ormai in vista del 40esimo anniversario dalla fondazione della nostra associazione».

I requisiti per accedere al servizio civile sono dettagliati sul bando, in questa sede vi ricordiamo solo che l’età al momento della presentazione della domanda deve essere compresa tra il 18 e i 29 anni non compiuti. E’ possibile presentare domanda per un solo progetto di SCU, pena l’esclusione d’ufficio.

Sul sito ufficiale del Calcit (www.calcit.it ) e sul sito del FAVO (www.favo.it) oltre che sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line. A disposizione dei ragazzi che volessero anche la segreteria del Calcit contattabile al numero 0883.890947.