Sono più di 70 i ragazzi e le loro famiglie raggiunti in occasione della Befana 2023 per la consegna dei doni da parte della Caritas diocesana di Andria in collaborazione con i supermercati Lidl, la Comunità Giovanni XXIII e la generosità dell’AIL BAT con le loro stelle di cioccolato, dell’UNITALSI che ha confezionato le calze e della Bottega del Commercio Equo e Solidale Filomondo che le ha riempite, e della libreria Giunti che ci ha fornito i libri di lettura che hanno arricchito le sacche. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei ragazzi dell’Anno di Volontariato Sociale e del Servizio Civile Universale che si sono prodigati nel consegnare a domicilio i doni.

Non è stata l’unica attività della Caritas diocesana di Andria in questo tempo del Natale orami agli sgoccioli. In diversi giorni si è offerta la possibilità ai ragazzi partecipanti al progetto I Have a Dream e Tuttiperuno di incontrarsi in sede o di vivere momenti all’aperto. Abbiamo così vissuto il momento dell’attesa del Natale con lo scambio di auguri. Un pomeriggio al cinema per la visione del Gatto con gli stivali. In viaggio alla scoperta del Natale visitando la Cattedrale e l’Ipogeo di Taranto per rivivere e ripercorrere i passi della storia della Magna Grecia. Le letture con sorpresa presso la Biblioteca diocesana.

Il tempo delle vacanze non deve essere un tempo vuoto ma sempre arricchito da stimoli per consentire ai ragazzi di vivere questo tempo natalizio come un tempo di incontro, di socializzazione e di contenuti. Tutta l’azione della Caritas è educativa ed essa viene svolta attraverso la pedagogia dei fatti. Infatti, i progetti sono impostati per il contrastare della povertà educativa e la sua azione cardine è il potenziamento scolastico nel corso dell’anno e nel periodo estivo con il progetto (R)Estate Insieme. Altre azioni sono la consegna delle borse di studio e la più accessibile Libreria solidale, un book sharing aperto a tutti, che consente a quanti lo desiderano di poter ritirare un libro di lettura gratuitamente. “Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo” (Maria Montessori).