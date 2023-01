Grandi emozioni: il ricordo di una persona buona, generosa e apprezzata da tutti, il fascino delle due ruote con la specialità del ciclocross. Non ha tradito le attese della vigilia la prima edizione del trofeo intitolato alla memoria di don Mimmo Massaro. L’evento, organizzato in maniera impeccabile dall’Andriabike, ha regalato tanti spunti interessanti sullo spettacolare percorso disegnato tra la pineta comunale e lo stadio “Degli Ulivi”, già collaudato nel 2014 con il memorial Giuseppe Di Schiena. Circa settanta i partecipanti, tra esordienti, allievi, juniores, under 23 ed élite, provenienti non solo da ogni angolo della Puglia, ma anche da Basilicata, Calabria, Campania e Lombardia. Dall’alto, avrà certamente gradito don Mimmo Massaro, grande appassionato di ciclismo e tifosissimo di suo nipote Simone.

Non sono mancate le soddisfazioni per il team andriese, che punta molto sull’attività multidisciplinare dei suoi atleti.

L’Andriabike punta ad un 2023 ricco di soddisfazioni, a partire dai prossimi campionati italiani di Ostia Antica nel Lazio e San Fior nel Veneto.