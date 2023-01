La vittoria è andata alla Levante Azzurro, che ha superato il Bari in finale, ma il primo memorial Michele Acquaviva, ospitato nel giorno dell’Epifania dal centro sportivo Lamapaola di Andria è stato un successo per tutti. In primis per la Victor Andria, che ha organizzato un evento dal valore nazionale che ha coinvolto anche club di Napoli, Potenza, Taranto, Matera e Trani.

Dedicato a un esempio del calcio giovanile per tutta la città, l’evento ha ricordato il presidente della storica società calcistica U.S Castello Andria. Scomparso 13 anni fa, è stato un amico e un papà per un’intera generazione.

Quella generazione ha incluso anche chi ha poi fatto carriera tra i professionisti come Salvatore Pesce e Vincenzo Marinacci, presenti nella partita delle vecchie glorie organizzata nella mattinata del 6. Fondamentale anche il supporto di Figc e privati.

L’evento dell’Epifania ha rappresentato anche l’anello di congiunzione con il passato, quello dello stop pre Covid. In casa Victor i numeri raccontano di un amore per il calcio mai passato di moda.