Nell’ambito del Natale andriese promosso dal Comune di Andria – Assessorato alle Radici, l’associazione culturale ArtTurism ha organizzato diverse iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città di Andria.

Tra queste è presente anche la presentazione del libro “Francesco e Federico, due giganti allo specchio” dell’autore Vito Telesca, prefazione e contributi di Ruggiero Doronzo che si terrà DOMENICA 8 Gennaio, alle ore 11.00 nella sala convegni del Chiostro di San Francesco ad Andria.

Un libro che approfondisce le figure di due personaggi di rilievo del Medioevo, San Francesco D’Assisi e Federico II di Svevia.

Due profili che appaiono diametralmente opposti: il primo, con la sua spiritualità, divulgatore della fede, il secondo, grande imperatore, emblema del potere temporale.

In realtà, come emergerà dalla lettura di questo testo, i due protagonisti del Medioevo appaiono a tratti molto somiglianti, soprattutto per il tentativo di affrontare importanti problematiche del loro periodo tra cui quella di ottenere un accordo diplomatico con il sultano d’Egitto al-Malik al-Kalim: qualche anno prima di Federico, San Francesco incontra il sultano per convincerlo, ma invano, alla conversione degli infedeli, mentre la richiesta avanzata da Federico, ovvero la cessione di una parte dei territori di Gerusalemme e Betlemme ai cristiani, ha un riscontro positivo.

Questi a altri episodi di vita del frate assisiano e dell’imperatore svevo verranno attraversati durante il dialogo tra l’autore del libro, Vito Telesca, e la giornalista Angela Ciciriello.

E’ partner dell’iniziativa il Circolo della Stampa “San Francesco di Sales”.