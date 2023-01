Una sosta interminabile, quella vissuta dalla Fidelis Andria. Avviata nella crisi di risultati – con ben 4 sconfitte di fila nel mese di dicembre – e proseguita con il tourbillon di voci sul passaggio di mano all’imprenditore Fabio Baraldi e la conferenza stampa tenuta il 2 gennaio dal presidente Aldo Roselli. Nel mezzo c’è una salvezza da conquistare nel girone C di Serie C, che oggi vede i biancoazzurri in penultima posizione con 15 punti dopo 20 giornate. Il calciomercato ha già aperto le proprie porte: sono arrivati Ventola dall’Ascoli ed Ekuban dalla Virtus Francavilla per l’attacco, Marino per il centrocampo dalla Lazio. Via Hadziosmanovic, Sipos e Persichini.

La ripartenza sarà in un scontro diretto: sabato alle 17.30 al Degli Ulivi arriva la Viterbese, che precede la Fidelis di una lunghezza e una posizione in classifica. Per la partita contro i laziali, dove almeno uno tra Ekuban e Ventola partirà dal primo minuto, non sono pochi i dubbi di Doudou.

La partita di andata a Viterbo rappresentò un manifesto della prima Fidelis Andria, quella griffata Cudini: capace di andare in vantaggio, rimontata fino al 2-1 e in grado di pareggiare in pieno recupero con Paolini. Sabato al Degli Ulivi andranno in campo squadre fortemente cambiate nell’organico e in panchina ma con la stessa fame di punti.