Lo spumante made in Puglia resta uno dei prodotti preferiti tra i pugliesi anche durante le festività. Tra Natale e Capodanno è stato registrato il picco di domande, circa 1,5 milioni di tappi di spumante stappati solo in Puglia, in aumento dell’1% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stimato da Coldiretti Puglia, nel sottolineare che oltre otto italiani su 10 (l’84%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy a fine anno. Sul successo delle bollicine tricolori nel mondo pesano però – ha sottolineato la Coldiretti regionale – gli aumenti dei costi di produzione diretti o indiretti a causa del caro energia. Dai vigneti dove i rincari sono stati fino al +170% per i concimi fino alle cantine dove una bottiglia di vetro costa fino al 70% in più rispetto allo scorso anno, ma ad aumentare sono anche i prezzi dei tappi, delle gabbiette per i tappi, delle etichette e dei cartoni di imballaggio per i quali si registrano rispettivamente rincari del 35% e del 45. Una situazione resa ancora più difficile dalla contemporanea crescita delle imitazioni a livello mondiale che – ha aggiunto Coldiretti – fanno concorrenza sleale alle produzioni originali. La Puglia si sta imponendo anche con gli spumanti, dove grande è la capacità di innovazione dei produttori pugliesi che hanno puntato, soprattutto, sulla distintività e sul legame con il territorio e la cultura locale per vincere la competizione sul mercato globale, facendo concorrenza a territori storicamente imbattibili. La popolarità internazionale di eccellenze varietali dei vigneti quali Primitivo, Negroamaro, Susumaniello e Nero di Troia, con il successo di vini DOP quali il Primitivo di Manduria, il Salice Salentino e il Castel del Monte – ha concluso Coldiretti – hanno fatto del settore vitivinicolo pugliese il riferimento per vocazione, capacità di raccontare e promuovere al meglio il territorio, innovazione e grande propensione all’internazionalizzazione.