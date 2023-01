Adottate oltre 80 piante: è questo il bilancio della campagna “Adotta un albero”, iniziativa del Forum Ricorda e Rispetta in collaborazione con l’associazione andriese 3Place. Proprio negli ultimi giorni dell’anno 2022, i volontari hanno sostato nel centro città per sensibilizzare i cittadini all’adozione di un albero per la creazione di un bosco urbano. Ogni arbusto porterà il nome del suo donatore e sarà piantumato in diverse aree della città.

A curare la corretta allocazione delle piante nelle aree urbane ci sarà il vivaista andriese Nicola Di Gennaro per conto del Forum ed in stretto contatto con l’ufficio ambiente della città di Andria. Dopo la giornata di ieri raggiunto un importante risultato che mette in luce la generosità e il cuore grande degli andriesi oltre alla possibilità di donare nuovo verde all’intera comunità.

Prossimo e ultimo appuntamento per adottare un albero è previsto per il 5 gennaio, quando i volontari saranno presenti in via Porta Castello, ultima occasione questa per fare la propria parte per un progetto che migliorerà il benessere psico-fisco dei cittadini.