I preparativi all’interno del Palazzetto dello Sport di Andria vanno avanti. Il countdown ufficiale è cominciato, quello che porterà alla festa di fine anno nella città federiciana a partire dalle 22. Poi sarà tempo dell’altro countdown, quello verso la mezzanotte, il tanto atteso benvenuto al 2023. Sul palco allestito al Palasport ci saranno Pierdavide Carone, cantautore noto per aver partecipato alla trasmissione televisiva “Amici” e al festival di Sanremo nel 2010 insieme a Lucio Dalla, classificandosi al terzo posto e vincendo il premio della critica; Uccio De Santis, comico pugliese pronto a far ridere tutti i presenti, il re delle barzellette made in Puglia; e poi l’attrice di teatro Agata Paradiso, andriese, nelle vesti di conduttrice della serata. I festeggiamenti dopo la mezzanotte saranno a suon di musica grazie a Eki, cantante che ha partecipato alla trasmissione tv “All together now”, Raphaela e i dj Daniel’s, Jack e Cecco Corvasce di Radio Ritmo 80 show. E poi ancora dj Salpedi. Uno spettacolo a misura di tutti, pronto ad emozionare e lasciare un ricordo indelebile nella memoria.

Il Capodanno andriese è stato presentato a Bari, presso la sede della Presidenza della Regione Puglia, insieme ai capodanni di tutti i capoluoghi di regione, alla presenza del governatore Michele Emiliano e Puglia Promozione. Fondamentale il sostegno ai comuni di quest’ultimo insieme alla Regione Puglia per rendere tutto ciò possibile.

Insomma non resta che vivere la notte di capodanno al Palasport di Andria. In questi giorni è stata pubblicata la piattaforma online per prenotarsi gratuitamente all’evento. Atteso il sold out, attesa una grande festa.

Il servizio.