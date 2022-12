Vuole vederci chiaro anche la Procura della Repubblica di Trani sull’incidente alla rotatoria della SP1 che ha coinvolto un mezzo sanitario di un’associazione tranese su cui viaggiava la 75enne Antonia Dragonetti poi deceduta alcune ore dopo il trasporto in ospedale. Aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo come atto dovuto, spiegano dalla Procura. Disposte ulteriori indagini ed anche il sequestro del mezzo incidentato. Il sostituto procuratore ha anche disposto l’autopsia sul corpo della 75enne che viaggiava su quel mezzo di rientro dall’Ospedale “Bonomo” di Andria dove aveva svolto la dialisi. Approfondimenti saranno effettuati non solo sulla dinamica dell’incidente con l’automedica che ha terminato la sua corsa contro un palo già teatro di molteplici altri sinistri, ma anche sulle condizioni della rotatoria di competenza della Provincia BAT e la cui pericolosità, da un mese a questa parte, è testimoniata dai continui incidenti serali. Nella serata di ieri, per mitigare la pericolosità del tratto completamente al buio, vista anche la fitta nebbia, sono state installate delle fiaccole di segnalazione a cura della Polizia Locale di Trani che dovrebbe presidiare l’area il più possibile in attesa degli interventi che avverranno a breve da parte della Provincia BAT.