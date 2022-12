Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di buon Natale alla comunità andriese a firma del presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio:

«In occasione delle festività natalizie voglio esprimere calorosi auguri per un sereno Natale e felice anno nuovo a tutti gli Andriesi, inclusi i tanti cittadini che vivono fuori per motivi di studio o di lavoro. Il mio pensiero più profondo lo rivolgo a coloro che sono soli e in difficoltà, a tutte quelle persone che per motivi vari stanno attraversando un momento particolarmente difficile, alle nuove generazioni e a tutti quelli che rincorrono i loro sogni nonostante gli ostacoli.

Inoltre, vorrei ringraziare e augurare buone feste a tutti i dipendenti comunali, alle Istituzioni Religiose, alle Associazioni di Volontariato, al mondo della scuola, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, agli operatori economici, a tutti coloro che sono impegnati nel sociale , all’attivissimo mondo del volontariato, agli operai, agli organi di informazione, ed in generale a tutti i lavoratori che ogni giorno, ciascuno nel proprio ruolo, svolgono con impegno e dedizione il proprio lavoro.

Analogamente rivolgo gli Auguri al Sindaco Avv.to Giovanna Bruno, al Segretario Generale dott.ssa Rosa Arrivabene, a tutta la Giunta Comunale, a tutti i Consiglieri Comunali che , nonostante le criticità e le problematiche quotidiane che investono la nostra Città, non hanno mai perso di vista l’obiettivo comune a noi tutti, ossia migliorare il benessere della Città e dell’intera Comunità Andriese.

Il mio auspicio è che tutti voi possiate trascorrere il ver Natale, quello dei sentimenti, della famiglia, della solidarietà e dello stare insieme. Ispirandomi allo spirito del Santo Natale, occorre che la politica si impegni maggiormente per evitare litigiosità e conflittualità poiché senza condivisione e rispetto di certi valori, ogni tipo di azione sarebbe inutile per il futuro della nostra Comunità.

A nome mio e di tutto il Consiglio Comunale auguro un Santo Natale e un Felice anno nuovo alla Città di Andria.