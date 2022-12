Sono 558 gli idonei del concorso regionale per collaboratori amministrativi svolto dalla Asl Bt: gli esami orali sono cominciati il 24 ottobre e si sono appena conclusi. Gli ammessi alla prova orale erano 796: in 178 non si sono presentati mentre 60 sono risultati non idonei o hanno abbandonato la prova. La graduatoria finale sarà resa nota e utilizzata a partire da gennaio 2023. «Siamo molto soddisfatti – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – dalla fine di ottobre a oggi la Commissione esaminatrice ha rispettato la programmazione e ha fatto tutte le prove orali. A gennaio avremo una graduatoria di collaboratori amministrativi che sarà utilizzata da noi e dalle altre Asl pugliesi».

«Ringrazio la Commissione per il lavoro svolto – ha aggiunto la Direttrice Generale – e l’unità operativa Concorsi, di cui è responsabile la dottoressa Elena Tarantini, per aver coordinato tutte le attività».