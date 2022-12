Nell’ambito del Natale andriese promosso dal Comune di Andria – Assessorato alle Radici, l’associazione culturale ArtTurism ha organizzato alcune iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città di Andria.

In particolar modo si vuole porre l’accento sia su tutto ciò che appartiene alla bellezza presente nelle chiese rupestri che alla figura dell’Imperatore Federico II di Svevia ed al suo legame con la città rimastagli sempre “fedele” come recita l’iscrizione presente sull’arco della Porta di Sant’Andrea.

Si comincia mercoledì 28 dicembre 2022 con il percorso guidato che condurrà i partecipanti alla scoperta della meravigliosa chiesa rupestre di Santa Croce che conserva un ciclo di affreschi molto suggestivo che lascia sempre lo spettatore meravigliato. Si prosegue con la visita ad un’altra chiesa rupestre, quella della Madonna dell’Altomare, per poi passeggiare tra i vicoli del centro storico, tra cui la stradina tra le più piccole d’Europa, e completare il tour con una degustazione di prodotti locali ed una mostra di artigianato. Il tour si ripete anche nei giorni del 6 e 8 gennaio 2023.

La visita guidata in abiti d’epoca “La nascita di Federico” si terrà invece nei giorni 29 dicembre 2022, 5 e 7 gennaio 2023.

Un percorso che intende rafforzare il legame tra l’imperatore svevo e la città di Andria: una visita guidata in abiti d’epoca che, partendo da Piazza Duomo narra della sua nascita, avvenuta in pubblica piazza, a Jesi, il 26 dicembre del 1194, della sua infanzia e adolescenza, dei suoi amori, di cui le spoglie di due delle sue mogli presenti all’interno della cripta della cattedrale (che fa parte della visita), per poi spostarsi verso altri punti di interesse storico collegati alla vita dell’imperatore.

Il percorso si conclude al chiostro di San Francesco con una degustazione di prodotti locali.

Per l’occasione, sempre all’interno del chiostro, sarà allestita una mostra dedicata a Federico II di Svevia curata dal Liceo Artistico “Federico II-Stupor Mundi” di Corato, un’installazione di Maria Giusi Antolini che, con la sua “Frederick’s Tent”, interpreta in chiave contemporanea la tenda in cui nasceva l’imperatore svevo; la preparazione delle tipiche orecchiette pugliesi ed una mostra di artigianato locale.

Tutte le degustazioni sono curate da Confcommercio-Andria, tra i prodotti da degustare sono presenti anche quelli dell’Istituto Agrario “R. Lotti–Umberto I”, mentre la mostra di artigianato e la preparazione delle tipiche orecchiette pugliesi è curata dall’associazione “in & Young”.

Tutte le visite saranno tenute da personale abilitato a svolgere il ruolo di guida turistica.

I posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 392/6948919.