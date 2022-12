L’Assemblea generale dello Spi Cgil Bat, al termine del V congresso di categoria, ha eletto come segretario generale Felice Pelagio, confermandolo al vertice della categoria dei Pensionati della Cgil Bat. Ai lavori hanno preso parte il segretario dello Spi Puglia, Michele Tassiello e Michele Valente, segretario generale Cgil Bat. Tra gli ospiti invitati al congresso era presente il presidente della provincia Bat, Bernardo Lodispoto e alcuni rappresentanti del mondo dell’associazionismo.

Felice Pelagio in precedenza ha ricoperto la carica di segretario generale della Flai Cgil Bat, ruolo riconfermato nel febbraio 2014, durante il III Congresso della Federazione Lavoratori dell’Agro Industria. Pelagio è in Cgil dal 1978, ha iniziato la sua attività sindacale nell’81 come segretario generale aggiunto della Fillea (Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni) Cgil territoriale di Andria e, proseguendo la sua intensa militanza, è stato eletto nella segreteria della Cgil di Andria, in seguito dal 2005 componente della segreteria Flai Cgil di Bari seguendo alcuni settori istituzionali forestali, irrigui nonché attività negoziale e contrattuale con importanti aziende del comparto agro-industria. Dal febbraio del 2017 guida lo Spi Cgil Bat.

“Continueremo a farci portavoce dei diritti e delle condizioni di disagio di migliaia di pensionati, serve per questo fare squadra con la confederazione e con tutto il sistema dei servizi per la tutela collettiva e individuale indispensabile per affrontare le sfide dei grandi cambiamenti sulle pensioni, sul welfare, sul sociale e sull’economia intervenuti in questi ultimi anni”, dichiara Pelagio.

Gli auguri di buon lavoro giungono a Felice Pelagio e all’intera segreteria dal segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente.