E’ stata un festa di sport e socialità la seconda edizione del “Virtus Day” organizzata dalla Polisportiva Virtus Andria presso il centro sportivo Arca domenica scorsa, 18 dicembre. Una mattinata in famiglia per lo scambio degli auguri in vista delle festività natalizie e per assaporare la bellezza dello stare insieme. Presenti gli oltre 150 tesserati della Virtus Andria con le rispettive famiglie. I piccoli atleti sono stati protagonisti di mini tornei e di un break gustoso a base di panzerottini. A fine mattinata a ciascuno dei partecipanti è stato consegnato un piccolo pandoro prima dei saluti.

L’occasione è stata buona anche per presentare tutto lo staff tecnico e amministrativo della Polisportiva andriese. A fare gli onori di casa il presidente Marian Gecaleanu che ha augurato a tutti i presenti un buon Natale ed un felice 2023 che è pronto a partire con tante novità per la Virtus Andria, con particolare riferimento al progetto IGP Inter che a gennaio porterà ad Andria due tecnici da Milano (in occasione del terzo Virtus Day). Tra gli ospiti della mattinata anche Aldo Papagni, coordinatore del settore giovanile della Fidelis Andria, il quale ha parlato della collaborazione con la Virtus per quanto riguarda le categorie Esordienti e Pulcini. Papagni ha sottolineato l’importanza dei sani valori dello sport, un’educazione che deve partire sin da piccoli. «La Virtus Andria sta facendo un ottimo lavoro, al di là del puro aspetto calcistico. Qui i ragazzi si sentono in una famiglia e crescono in un ambiente costruttivo, valori condivisi dalla Fidelis Andria», ha aggiunto. Spazio anche al dirigente scolastico della scuola “Cotugno” Vito Amatulli, per un primo bilancio del progetto Virtus Andria a scuola. «Bilancio senz’altro positivo – ha detto Amatulli – ben vengano le occasioni in cui le competenze professionali si fondono con quelle della scuola per iniziative a favore dei più piccoli e la loro crescita educativa attraverso lo sport». E poi ancora i ringraziamenti a ragazzi, famiglie e staff da parte del responsabile dell’Area Tecnica Raffaele Quaranta. Conclusione degli interventi affidata all’assessore alla Bellezza del comune di Andria Daniela Di Bari, che ha portato i saluti da tutta l’amministrazione.

Prossimo appuntamento con il Virtus Day a gennaio 2023.