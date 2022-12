Si è costituito il comitato provinciale a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Il nostro territorio della provincia BAT aderisce convintamente – dichiara il consigliere regionale del PD, Filippo Caracciolo – al progetto di rinnovamento proposto da Bonaccini che si fonda sul buon governo locale grazie alla spinta di tanti amministratori che ogni giorno vivono avendo contatti diretti con i cittadini e offrendo risposte certe e immediate. È tempo che una nuova classe dirigente si assuma la responsabilità politica indicando una prospettiva al Paese con chiarezza e proposte concrete. Il passaggio congressuale deve avviare un percorso che rivitalizzi il partito rilanciandosi nelle nostre comunità. Sono convinto che dalla BAT verrà fuori una grande spinta che aiuterà Bonaccini e il nuovo gruppo dirigente a guardare al Sud come grande motore di crescita per tutta l’Italia”.

Una folta delegazione era presente sabato scorso a Bari per l’avvio del tour elettorale di Bonaccini, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il percorso congressuale si concluderà a febbraio, prima con la fase nei circoli e poi con le Primarie, arrivando all’elezione del nuovo Segretario nazionale del PD con i suoi organismi dirigenti.

“Siamo attivi in ogni comune della BAT – spiegano dal coordinamento – raccogliendo proposte, idee e contributi per rafforzare una piattaforma programmatica che guardi con grande attenzione alle istanze del nostro territorio. Un gruppo forte e coeso con amministratori e dirigenti locali, militanti, iscritti e forze nuove che hanno accolto il messaggio innovativo proposto da Bonaccini perché il PD è in una fase di profonda riflessione per rilanciarsi come forza popolare e riformista”.