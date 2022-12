Sabato 17 dicembre, nell’ ambito delle iniziative promosse dal Comune di Andria, la Cooperativa sociale Sant’Agostino in collaborazione con la comunità parrocchiale Sant’Agostino propone una piacevole serata, per piccoli e grandi, da vivere nei vicoli del centro storico e nella suggestiva Piazza S. Agostino.

Da via Arco Marchese, procedendo verso Piazza Casalino nel cuore del nostro centro storico, si potrà attraversare l’incantevole viuzza più stretta del mondo, illuminata con luci e colori della festa natalizia. Il percorso continua procedendo per Vicolo Porta Santa e via Flavio Giugno per raggiungere Piazza S. Agostino dove, ad allietare la serata, si esibirà la Band “ Salenero”. Stand enogastronomici e di articoli di artigianato contribuiranno a creare, nel clima di fraternità, l’atmosfera ideale per gustare la gioia del Natale.

Alle ore 19,00 nella chiesa di Sant’ Agostino sarà celebrata l’Eucaristia con la partecipazione della comunità scolastica e dei piccoli alunni della Scuola d’infanzia “Minuccia de Corato”, delle famiglie delle insegnati e di tutto lo staff per rendere grazie al Signore in occasione degli 83 anni di presenza dell’ istituzione educativa, vanto della comunità parrocchiale.

Saranno proprio i piccoli i veri protagonisti dell’iniziativa, sia perché porgeranno gli auguri con canti natalizi sia perché, al termine della celebrazione eucaristica, attenderanno l’arrivo di Babbo Natale nella piazza antistante la chiesa parrocchiale per ricevere i doni a loro destinati.

Sarà un vero momento di gioia per vivere in armonia una bella serata vivacizzata con la luce e la musica del Natale il borgo antico della nostra città.