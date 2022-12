Il centro per l’impiego di Andria prosegue la sua collaborazione con il Comune promuovendo le offerte di lavoro seguenti:

ELENCO OFFERTE LAVORO PER TE QUALIFICA REQUISITI SEDE LAVORO ADDETTO ALLA CUCITURA CAPI Licenza media/anche senza esperienza ANDRIA ADDETTO CONTABILITA’ FINANZA E FISCO Laurea materie economiche/ anche senza esperienza ANDRIA ADDETTO SERVIZIO RISTORAZIONE (per nuova apertura fast food) Diploma/patente B/ età 18-29 anni ANDRIA nuova ADDETTO/A AL SERVIZIO CUCINA-LAVAPIATTI Minima esperienza, licenza media ANDRIA nuova ADDETTO/A ALLE CONSEGNE Licenza media, 20-35 anni, patente B, minima esperienza ANDRIA AGENTE DI VENDITA Diploma ANDRIA AIUTO MARMISTA Diploma/minima esperienza/età dai 30 ai 50 anni/patente B ANDRIA AUTISTA Licenza media/Età 20-35/esperienza 1-2 anni/ patente C D E CQC/trasferte in provincia BAT ANDRIA BANCONISTA BAR Licenza media/con o senza esperienza (valutabile apprendistato) ANDRIA BANCONISTA DI PIZZERIA Licenza media/18-45 anni/esperienza minima ANDRIA BANCONISTA GELATERIA Licenza media/età 18-30 anni/esperienza 1 anno ANDRIA BARISTA Licenza media/Patente B/conoscenze informatiche / inglese di base ANDRIA BARISTA/AIUTO BARISTA Esperienza minima ANDRIA CAMERIERE Licenza media/Patente B/conoscenze informatiche / inglese di base ANDRIA CAMERIERE GELATERIA Licenza media/età 18-30 anni/esperienza 1 anno ANDRIA COLF Età 25-45 anni- esperienza pregressa come collaboratrice domestica ANDRIA CUCITRICE 18/60 anni esperienza 1 anno MINERVINO CUCITRICE A MACCHINA Età 20-50 anni con esperienza MINERVINO CUCITRICE CAMICERIA Età 18/35 anni, con o senza esperienza (valutabile apprendistato.) ANDRIA CUCITRICI Età 20-50 anni / minima esperienza ANDRIA ELETTRICISTA Diploma/ esperienza 3 anni/ età 25-45 anni/patente B ANDRIA ELETTRICISTA Diploma tecnico industriale/esperienza 2 anni ANDRIA ELETTRICISTA Minima esperienza / licenza media-diploma ANDRIA ELETTRICISTA Esperienza 3 anni ANDRIA ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI Diploma perito elettronico/patente B/esperienza 1 anno/disponibile a Trasferte ANDRIA ESPERTO CONTABILE Diploma ITC/ esperienza utilizzo software contabilità ANDRIA ESTETISTA Età 20/30 anni/diploma estetica/con esperienza ANDRIA FABBRO/SERRAMENTISTA Licenza media/patente B/Disponibile a trasferte/anche senza esp. ANDRIA IDRAULICO Licenza media/ esperienza 3 anni/Anche senza esperienza per apprendistato ANDRIA IMPIEGATO FRONT – OFFICE Diploma / esperienza 1 anno / anche senza esperienza/ età 19-35 anni ANDRIA IMPIEGATO/A AMM.TIVO STUDIO DENTISTICO Laurea ec. Aziendale o Informatica esperienza 6/12 mesi in amministrazione sanitaria ANDRIA IMPIEGATO/A CONTABILE Diploma ragioniere o Laurea economia/esperienza Software contabilità MINERVINO nuova IMPIEGATO/A AMM.TIVO per azienda imballaggi Laurea in Economia, esperienza, età 25-45 anni, patente B, residenza in BAT ANDRIA INFERMIERA Diploma /Laurea infermieristica ANDRIA INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI Diploma/ qualifica impiantistica elettrica- Patente B ANDRIA INTERMEDIARIO-CONSULENTE ASSICURATIVO Diploma/età 25-40 anni/Patente B/residenza Andria ANDRIA nuova MAGAZZINIERE per azienda di arredamenti Esperienza uso di gestionali, diploma, pat. B, preferibile età 18-30 ANDRIA MECCANICO Licenza media/età 30-45 anni/ esperienza 4-5 anni diagnosi auto ANDRIA MODELLISTA (ABBIGLIAMENTO) Diploma modellista/conoscenza CAD MINERVINO MODELLISTA (ABBIGLIAMENTO) Diploma tecnico abbigliamento ANDRIA MURATORE Età 20-35/ esperienza 1-2 anni/anche apprendistato ANDRIA OPERAI QUALIFICATI PER MANUTENZIONE ASCENSORI Diploma/licenza media/preferibile esperienza pregressa/disponibile a trasferte ANDRIA OPERAIO GENERICO MAGAZZINIERE Licenza media/ esperienza 1 anno/anche Apprendistato/Tirocinio ANDRIA OPERAIO LAVANDERIA INDUSTRIALE Licenza Media BOLZANO OPERAIO METALMECCANICO ELETTROMECCANICO Diploma tecnico industriale/esperienza 2 anni ANDRIA OPERAIO SERRAMENTISTA Licenza media/ età 18-40 anni/esperienza 1 anno/patente B ANDRIA OPERAIO SETT. CARTOTECNICO Diploma / conoscenze meccaniche-elettriche ANDRIA OPERAIO SETTORE TRIVELLAZIONI Età max 45 anni, licenza media, preferibile patentino saldatore ANDRIA nuova OPERAIO/A PASTAIO Licenza media/con o senza esperienza valutabile apprendistato SPINAZZOLA nuova OPERAIO/A PRODUZIONE per azienda rivesimenti e arredi Licenza media, patente B, età preferibile 18-29 anni ANDRIA OPERATORE DI CUCINA/AIUTO CUOCO Licenza media ANDRIA PIZZAIOLO Licenza media/18-45 anni/esperienza minima ANDRIA RAGIONIERE Diploma ragioneria+conoscenza pacchetto office+min. esperienza ANDRIA nuova RAGIONIERE per azienda di serramenti Diploma ragioneria/età 20-35 anni/pat. B/esperienza 1-2 anni ANDRIA RAGIONIERE/MAGAZZINIERE (APPREND.) Diploma/ conoscenze informatiche di base/patente B ANDRIA STIRATORE/STIRATRICE Età 20- 50 anni MINERVINO TECNICO MANUTENTORE Diploma tecnico industriale/ esperienza 1 anno, se senza esperienza disponibile alla formazione per apprendistato ANDRIA nuova TECNICO MANUTENTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI Diploma, esperienza ANDRIA VARIE QUALIFICHE OPERAIO Settore vetro – nuovo stabilimento Friuli Venezia Giulia FRIULI V.G.

E’ opportuno effettuare un’attenta lettura degli annunci al fine di verificare il possesso dei requisiti.

Per inviare la propria candidatura è necessario accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/) sul portale Lavoro per te https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/, dove le offerte pubblicate sono in costante aggiornamento.

Per candidarsi alle offerte, occorre procedere nel seguente modo:

– andare nella sezione SERVIZI CON LOGIN (accesso con SPID);

– digitare sulla voce CLICCA QUI Servizi per le persone;

– effettuare il LOGIN CON SPID;

– compilare il proprio curriculum nella sezione COMPILA IL TUO CV, selezionare le offerte di lavoro e proporre la propria candidatura andando alla voce CERCA OFFERTE DI LAVORO.

In caso di informazioni sulle modalità di accesso su Lavoro per te o per inoltrare la propria candidatura via mail anziché con SPID, è possibile contattare il servizio IDO (Incrocio Domanda Offerta) del CPI di Andria ai seguenti numeri: 080/5408356 – 080/5408368 o scrivere un’email al seguente indirizzo [email protected] precisando nell’oggetto l’offerta di lavoro alla quale si è interessati e allegando il proprio curriculum.