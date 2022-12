Un presepe con al centro la natività e attorno i temi di stretta attualità come guerra, fame e immigrazione. È l’installazione natalizia realizzata in piazza Unità d’Italia dalla scuola “P.N. Vaccina”, in collaborazione con la Parrocchia delle Sacre Stimmate. Non un semplice presepe, ma un contenitore di messaggi per sensibilizzare la comunità, e allo stesso tempo educare i giovani studenti sulla centralità di ciò che avviene nel mondo.

In mattinata si è tenuto un momento celebrativo per presentare alla città il presepe e che ha visto il coinvolgimento dell’ospedale “Bonomo”. La scuola “Vaccina” ha anche donato un presepe alla struttura sanitaria e che si trova all’interno della cappella.

Alla cerimonia hanno preso parte gli studenti della scuola, con il coro che ha animato le fasi della presentazione, l’amministrazione comunale, alcuni medici dell’ospedale e il vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi il quale, al termine della benedizione, si è detto grato per il dono ricevuto dalla scuola in vista delle festività natalizie.

Il servizio.