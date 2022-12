La giunta comunale di Andria ha approvato la presa d’atto del progetto definitivo per la nuova struttura del mercato ortofrutticolo in viale della Costituzione nella zona PIP. Passaggio formale che avevamo annunciato negli scorsi giorni e puntualmente arrivato al termine delle procedure che gli uffici tecnici del comune hanno rapidamente portato avanti per consentire il via libera alla delibera. Un documento che ora significa possibilità per Ferrotramviaria di prender possesso del cantiere anche in via anticipata per procedere a tutte quelle lavorazioni preliminari che faranno da base per poi installare la struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Il 23 novembre scorso, infatti, dopo una lunga trattativa tra le parti, la Regione Puglia ha deliberato la copertura economica per 3 milioni e 750mila euro destinati alla costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo di Andria nell’ambito del finanziamento del grande progetto di interramento della ferrovia nell’abitato cittadino. Una destinazione definitiva e non temporanea per una interferenza al cantiere che avrebbe anche potuto bloccare l’intera opera. Una procedura, quella adottata dalla Regione, che ha permesso di accelerare i tempi con un affidamento diretto alla stessa Ferrotramviaria che a sua volta impegna l’azienda che sta già portando avanti i lavori di interramento e cioè il Consorzio Integra.

Dal progetto definitivo sono stati stralciati alcuni punti che non saranno però influenti per l’agibilità finale della struttura. Una struttura prefabbricata per la cui realizzazione ci vorranno circa due mesi di lavoro prima della successiva installazione nella zona Pip. Ci saranno i pannelli fotovoltaici ma non ci sarà la pavimentazione del parcheggio ospiti ed il sistema di videosorveglianza. In entrambi i casi vi sarà un pacchetto aggiuntivo di opere per cui si cercheranno altre fonti di finanziamento. Il progetto definitivo ha dovuto scontare un aumento complessivo dei prezzi anche sospinti dall’aggiornamento ad agosto scorso del prontuario della Regione Puglia.

Al momento al termine delle opere di interramento della ferrovia come da cronoprogramma iniziale mancano esattamente 329 giorni.