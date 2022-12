Continua il degrado della tangenziale di Andria. Questa mattina ci sono giunte alcune segnalazioni sulla presenza di un grosso pezzo d’asfalto in mezzo alla strada. Il punto segnalato è in prossimità del cavalcavia di via Trani, appena dopo la rampa d’accesso in direzione sp 231. In effetti è presente un pezzo d’asfalto che si è staccato da poche ore, lasciando anche un buca di dimensioni importanti. Diverse auto stanno rallentando per evitare entrambi gli ostacoli presenti in strada. Si raccomanda massima attenzione. Un episodio che sottolinea ancora una volta la necessità di intervenire quanto prima sulla tangenziale di Andria, soprattutto nel tratto fra via Trani ed uscita per la sp 231, porzione seriamente compromessa col passare del tempo.