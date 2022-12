Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali Marmo, Del Giudice e Fisfola:

«I consiglieri comunali Marmo, Del Giudice e Fisfola manifestano grande soddisfazione per il risultato concreto che la propria azione politica ha raggiunto in riferimento all’internalizzazione del servizio parcometri.

Il primo dicembre è partito, con l’Andria Multiservice, il nuovo servizio parcometri e gli ex dipendenti Publiparking hanno mantenuto il proprio posto di lavoro.

Già dal lontano 2019 e più recentemente dal gennaio 2022 – affermano i consiglieri – abbiamo fortemente creduto e lavorato, con pervicace volontà, affinché il servizio parcometri nella nostra Città potesse essere internalizzato dalla società Andria Multiservice e che tutti i lavoratori già impegnati nel servizio potessero essere assunti dal nuovo gestore.

Siamo felici che il nostro indirizzo politico, formalmente presentato il 28/01/2022, sia stato alla fine condiviso dall’attuale amministrazione comunale e dall’amministratore della società partecipata cittadina.

Nonostante le iniziali forti resistenze di parte della maggioranza, è passata la nostra linea politica e sociale che innanzitutto mirava a salvaguardare i redditi e la dignità dei lavoratori, nel passaggio del servizio parcometri alla società Andria Multiservice Spa.

Approfondendo temi complessi, con tenacia e continui confronti, anche con alcune parti sociali, siamo riusciti a prospettare la soluzione in definitiva scelta da tutti.

Senza fraintendimenti, perché ci siamo scontrati e lo faremo ancora, diamo atto pubblicamente alla amministrazione di aver condiviso questo percorso, al nuovo amministratore di AMS che ha guidato il processo e, non per ultimi, quei sindacati che con un lavoro importante hanno sostenuto i lavoratori, anche quelli che non credevano in questa soluzione.

Ora spetta loro dimostrare quanto indispensabile sia il loro ruolo.

Sempre più convinti che un servizio efficiente favorirà ulteriore occupazione e contribuirà a sviluppare la municipalizzata – concludono Marmo, Del Giudice e Fisfola – intendiamo continuare su questa strada, insistendo sulla politica concreta che faccia crescere sempre di più la nostra amata Andria».