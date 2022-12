Tiro alla castagna, tris e tanti altri giochi della tradizione per una vera e propria maratona. E’ stata l’idea dell’Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” nel quartiere di San Valentino ad Andria per celebrare la Festa dell’Albero partendo però da un concetto decisamente più ampio e molto più complesso che è quello dell’amicizia. Una amicizia tra uomo e natura, tra uomo ed uomo, tra uomo e città. Una amicizia che vede protagonisti i più piccoli ma anche i più grandi in un vero e proprio patto formativo generazionale la cui portata, in un luogo così spesso additato di essere “difficile”, è fondamentale.

Si è partiti dalla Scuola dell’Infanzia, in realtà, per poi coinvolgere convintamente la scuola primaria in un percorso di continuità che da queste parti è un mantra da non dimenticare mai. Continuità che significa fiducia, lavoro e grande attenzione ai temi di socialità collettiva.

Il servizio completo su News24.City.