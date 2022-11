E’ la conclusione di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso 13 famiglie ma anche quasi 90 lavoratori già assunti. E’ il formale passaggio del servizio parcheggi a pagamento nella città di Andria dalla Publiparking, che ha gestito il servizio per praticamente otto anni, alla Multiservice la società municipalizzata del comune che tra oggi e domani assorbirà formalmente tutti i 13 ausiliari della sosta che hanno lavorato in questi anni.

Un passaggio non banale e presentato questa mattina in conferenza stampa per firmare tra l’ente e la Multiservice il contratto di gestione del servizio. Uno dei tanti servizi gestito dalla municipalizzata su cui però continua a pendere una scure importante che è quella economica. Le casse, come ha spiegato il neo amministratore unico Antonio Griner, non sono certo floride e probabilmente si sconterà ancora un anno al passivo ma le prospettive potrebbero essere più rosee con un deciso cambio di passo che si sta cercando di mettere in campo.

Un iter, quello dell’assorbimento del servizio parcheggi a pagamento, partito ormai oltre un anno fa quando una delibera di giunta, seguita poi da una di consiglio comunale, aveva dato un netto indirizzo alla vicenda. Ma tra le difficoltà maggiori c’era proprio l’assunzione del personale già in servizio per la Publiparking considerando che si sarebbe dovuto mettere in sicurezza prima gli 87 dipendenti già assunti dalla Multiservice e che avevano lamentato già ritardi nei pagamenti degli stipendi ed altri problemi.

Soddisfazione anche nelle parole del Sindaco Giovanna Bruno che ha voluto omaggiare anche l’Ing. Santola Quacquarelli, storica dirigente dell’ente e finalizzatrice amministrativa di questo passaggio, che da domani sarà formalmente in pensione. Ma il pensiero corre naturalmente alle famiglie degli ormai circa 100 lavoratori della municipalizzata.

