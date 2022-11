La MòMò Murga, fondata nel marzo del 2021 da un gruppo di giovani

andriesi, è un’associazione culturale che, attraverso il teatro, la musica e la

danza svolge attività di forte valenza sociale e di partecipazione attiva, con

allegria e mai tralasciando il sorriso e l’ironia.

Tra le attività sin ora svolte ci sono eventi culturali di interesse sociale con

finalità educative e di beneficenza, di promozione e diffusione della cultura,

dell’accoglienza umanitaria e dell’inclusione sociale.

Ma non è tutto, si è avviata nel tempo una costante e proficua collaborazione

sia con le altre Murgas d’Italia, riunite nel collettivo del Frente Murguero

Italiano, che con l’amministrazione comunale, che ha promosso eventi

culturali con un impatto positivo anche per il turismo della Città di Andria.

Da sempre, infatti, l’aspirazione principale dell’associazione è quella di

riscoprire il valore del Carnevale e ricreare una tradizione carnevalesca

andriese unendola al folclore della Murga Porteña.

Fin dalla nascita dell’associazione, nonostante vari sforzi e richieste alle

istituzioni, la problematica principale della MòMò è stata quella di non

avere a disposizione un luogo finalizzato a dare continuità alle proprie

attività, per creare e trasmettere la cultura murguera, che possa fungere da

punto di riferimento e possa essere, in qualche maniera, la Casa della Murga

di Andria.

Al momento, fanno parte della Mòmò Murga, murgueri non solo andriesi

ma provenienti anche da località limitrofe come, Barletta, Trani, Bisceglie,

Ruvo di Puglia e Bari, che si ritrovano settimanalmente in villa comunale,

per le prove alle quali può assistere o partecipare chiunque. La villa

comunale, infatti, è da sempre l’habitat della Murga: un ambiente aperto a

tutti, a contatto con la natura, pensato anche per contrastare, con la sua

presenza colorata e rumorosa, alcune spiacevoli attività illecite a tutti note.

Purtroppo, con l’arrivo dei mesi invernali e delle intemperie, non sarà più

possibile svolgere le attività all’aperto e quindi la MòMò sarà costretta ad

interrompere la propria operatività fino alla prossima primavera, e

rinunciare a malincuore al progetto di riportare in auge il Carnevale

Andriese.

Per questo, la Murga ha deciso di rivolge un appello alla Città nella speranza

che qualcuno possa offrire una soluzione, anche temporanea, in grado di

consentire il prosieguo delle attività al coperto.

La MòMò Murga ha bisogno di una casa, non lasciatela orfana del suo

sogno.