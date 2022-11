La Virtus Andria inaugura una nuova iniziativa, questa volta a scuola. La società di Marian Gecaleanu questa mattina ha dato il via ufficiale all’attività motoria all’interno del plesso “Giovanni Paolo II” del 3° Circolo didattico “Cotugno” di Andria. Un progetto sperimentale che proseguirà per tutto l’anno scolastico e vedrà il coinvolgimento degli alunni della “Cotugno”. La prima ora di educazione fisica è stata tenuta dal tecnico Vincenzo Montrone che ha coadiuvato le insegnanti durante la lezione. Giochi a squadre, esercizi con la palla, ma soprattutto tanti sorrisi.

«Mettiamo a disposizione dei nostri studenti professionalità che altrimenti non potrebbero incontrare – ha commentato Vito Amatulli, dirigente scolastico -. Una bella occasione per la loro crescita e per vivere l’attività motoria come un gioco finalizzato alla corretta educazione vero lo sport. E poi è anche un’ottima opportunità per i nostri insegnanti: anche loro possono imparare tanto dai tecnici della Virtus Andria».

Questa mattina erano presenti anche i magazzinieri della Virtus Andria ed il responsabile marketing Claudio Sinisi per assistere all’inizio del nuovo progetto nelle scuole. Continua dunque il lavoro di collegamento della polisportiva andriese con i luoghi sociali della città, come scuole e oratori, portando avanti il proprio mantra #LaVirtuStaNelMezzo.