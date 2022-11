In occasione del prossimo anniversario, il 12 novembre, della strage di Nassiriya, nella quale perirono 12 Carabinieri, 5 soldati dell’Esercito, 2 civili e 9 iracheni, la Civica Amministrazione intende onorare la ricorrenza ricordando le vittime del più grave attentato che le Forze Armate italiane abbiano avuto dalla fine della seconda guerra mondiale in poi.

Per questo il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, interverrà sabato 12 novembre, alle 10.30, presso il cortile della scuola “Don Bosco”, per poi procedere in corteo verso la stele commemorativa posta al rondò “Martiri di Nassiriya”, dove sarà reso omaggio ai caduti con la deposizione di una corona di alloro.

Nell’invito trasmesso al Comandante provinciale dei Carabinieri, l’Arma che ebbe il più alto numero di vittime in quella operazione di peacekeeping, il Sindaco scrive di aver voluto ” coinvolgere le rappresentanze del mondo scolastico per fa sì che i ragazzi vivano direttamente la fase di studio, di conoscenza di pagine di storia drammaticamente recenti come quella del 12 novembre”.