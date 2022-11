A 40 anni dalla sua nomina a vescovo, l’edizioni la meridiana celebra il ricordo e la figura di don Antonino Bello con la pubblicazione della prima graphic novel sulla sua vita. “Don Antonino Bello. Una storia che parla di futuro”, è il titolo del volume firmato dal pittore, vignettista, fumettista e scrittore Adriano Pisanello, con testi di Don Salvatore Leopizzi.

Martedì 8 novembre alle ore 18:00 presso l’Auditorium del CPIA BAT “Gino Strada” di Andria la graphic novel.

Per tanti che l’hanno conosciuto e hanno percorso un pezzo di strada insieme a lui, don Tonino Bello è stato un esempio da seguire, un supereroe proprio come quelli dei fumetti, ma in carne ed ossa. La sua vita e le sue scelte possono ancora essere d’ ispirazione a molti. Vignette e disegni raccontano con immediatezza, anche ai più giovani, l’avventura della vita di Don Tonino, perché non resti relegata al passato ma continui a parlarci aiutandoci nel difficile compito di costruire il nostro futuro.

La scelta di editare la graphic novel risponde anche alla volontà che sentiamo forte come casa editrice – spiega la direttrice Elvira Zaccagnino – di far conoscere ai più giovani la figura di un vescovo che per noi è stato maestro e compagno di strada, al punto da pensare 35 anni fa di dar vita a questa esperienza editoriale che si alimenta ancora della sua profezia e del suo sguardo audace”.

Quella di Andria sarà la prima presentazione della graphic novel organizzata dalla casa editrice, dalla Caritas della Diocesi di Andria, dal CPIA, dalla Biblioteca Diocesana e ad gruppo Pax Cristi.

Dopo il saluto del Saluto iniziale di Paolo Farina, dirigente CPIA BAT “Gino Strada” interverranno don Salvatore Leopizzi, co-autore del volume, don Mimmo Francavilla, direttore Caritas Diocesi di Andria, Silvana Campanile, Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D’Aquino” di Andria, Elvira Zaccagnino, direttrice edizioni la meridiana.

I testi della graphic novel saranno declamati dai ragazzi dell’AVS (Anno di Volontariato Sociale)