Vent’anni fa il primo vagito della Scuola di Filosofia all’interno del Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria. Una scuola la cui strada fu tracciata dall’allora docente di Filosofia Michele Palumbo scomparso poco più di cinque anni fa prematuramente e mai dimenticato a queste latitudini per la sua grande passione e competenza riportata ad intere generazioni di studenti oltre che ai lettori delle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. Scuola di Filosofia che ieri, nell’auditorium gremito del Liceo andriese, ha accolto la lezione dal titolo “Come i filosofi guardano il mondo” del Prof. Massimiliano Biscuso.

Filosofia più che mai attuale in un contesto, come quello moderno, in cui si viaggia a ritmi sempre troppo elevati ed invece sarebbe opportuno ritagliare del tempo per verificare il senso ed il significato delle cose.

La Scuola di Filosofia, organizzata dal dipartimento di Filosofia e Storia del liceo scientifico Riccardo Nuzzi nasce, come detto, vent’anni fa in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. La prosecuzione di una storia tutta nel segno del Prof. Michele Palumbo.

Lo sguardo dell’istituto andriese è però già proiettato al futuro come ci spiega la dirigente Nicoletta Ruggiero. Firmato, infatti, un importante protocollo d’intesa.

Il servizio di News24.City.