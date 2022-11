Un pensiero a chi ha perso un proprio caro. Piccolo o grande, sano o malato, all’improvviso o dopo un’agonia, in guerra o in pace. La morte, quando arriva, spazza via tutto.

Un pensiero a chi non c’è più, solo nel corpo. Ma continua a vivere in chi resta, in chi sa amare. In questo ciclo continuo e misterioso e meraviglioso, che è l’esistenza umana.