Siamo quello che mangiamo. Un vecchio detto, risalente al 19° secolo, che sottolinea come le abitudini alimentari di un individuo possano influire sulle caratteristiche di quella persona. E i pugliesi come sono? E soprattutto, quanto ne sanno di ciò che mangiano nella loro terra? Domande alle quali hanno provato a dare una risposta Nicola Curci e Michele Polignieri, autori in tandem de “L’Almanacco alimentare di Puglia”. Un viaggio tra gusti, sapori e varietà, per approfondire il rapporto tra cibo e tradizioni nell’epoca del web 3.0. Il libro è stato presentato ieri sera ad Andria, nel corso di un appuntamento alla biblioteca comunale.

Nel corso della serata sono state consegnate anche le prestigiose onorificenze Paul Harris, il più alto riconoscimento istituito dal Rotary Club per ricordare il proprio fondatore.

Una serata all’insegna dell’eccellenza tutta andriese.

Il servizio di News24.City.