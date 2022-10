Il fischio d’inizio del nuovo anno scolastico ha il colore verde brillante per l’Istituto Comprensivo “G. Verdi- P. Cafaro”. Grazie ai fondi ottenuti con il Piano Scuola Estate, è stato possibile riqualificare il campetto in cemento presente all’interno del plesso “P. Cafaro”, ormai usurato, e trasformarlo in un campo da calcio a 5 in erba sintetica.

I lavori, che hanno riguardato anche la realizzazione della recinzione, sono terminati a fine agosto, in tempo per consentire agli alunni di battere il calcio d’inizio dell’attività motoria e sportiva. «Questo straordinario intervento – spiega la Dirigente Grazia Suriano – è un segnale importante per la nostra comunità scolastica: bisogna investire nello sport! Un campo da calcio non è solo un luogo dove giocare delle partite, ma è un luogo dove si promuove l’inclusione e l’integrazione, si educa alla cooperazione e alla competizione, si insegna il rispetto delle regole e il valore del sacrificio. Quale migliore palestra di vita!».